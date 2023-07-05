苗栗縣竹南鎮公所持續改善鎮內各級學校通學步道安全改善，近日獲內政部營建署核定撥發中興商工前大營路通學步道安全改善經費，將以總經費1895.6萬元，對建興街至博愛街間的3處大路口，包括中興商工校門前自由路口等全部改善加寬，工程完成後，有助於學生及年長鎮民來往更為便利安全。

竹南鎮大營路位在市區，沿線有博愛街、自由街、建興街及中興商工校門等重要通行路口，來往人車通行密度高，因大營路的人行空間不足，影響民眾及中興商工學生通行安全，尤其是上下課、上下班時間，常可見到人車搶道情形嚴重，亟待改善。

竹南鎮公所為提升大營路沿線用路品質與使用安全，向營建署爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，全面加寬大營路沿線3處路口人行步道，提高人行環境品質，降低人車衝突，並符合無障礙規範及路口改善要求，以完善人車分道需求。總經費1895.6萬元，獲營建署補助1668.1萬元，竹南鎮公所自籌227萬元，整個工程已從4月起施作，預計工期1年完成。