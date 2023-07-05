日本桌球名將福原愛曾獲得不少桌球公開賽女單冠軍，獲得不少粉絲喜愛，誰料她揮別江宏傑後，由於與一位橫濱男互動甚密，後續還被橫濱男前妻提告求償，形象重創，更成為「身為社外董事的低薪名人」榜首。而今，她的薪水也曝光了。

福原愛2021年獲青森大學邀請成為客座講師，但一直到今年6月才終於站上講台開了第一堂課。不過，綜合日媒報導，雖然有大肆宣傳她擔任客座講師的消息，但6月疑似只有開一堂課，而當時她的課程主題為「我的奧運」。此外，據大學相關人士透露，福原愛擔任的客座副教授並非領固定薪水，而是以鐘點費的形式，根據已經授課的部分支付酬勞。

據日媒《女性自身》報導，福原愛在形象破滅後收入銳減，其擔任沖繩桌球隊Asutida社外董事的酬勞也被爆出，約125萬日圓（約新台幣27萬元），與日本一般的上班族差不多，但不及高階主管的薪資。事實上，更有日媒整理了16位「擔任社外董事的低薪名人」的名單，其中可見到福原愛的名字以125萬日圓排名在收入最低的榜首。

此外，福原愛於2021年時，曾以約3億日圓(約新台幣6500萬元)的價格購入一間位於東京的豪宅，而今也傳出福原愛與橫濱男已經搬出該棟豪宅，並以200萬元（約新台幣43.1萬元）招租，看似是為了減輕她所背負的房貸壓力，顯示出她現在的收入狀況有些窘迫。