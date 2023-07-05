2022年3月3日興達電廠大修測試，未依標準作業程序撤卡，投入隔離開關，發生閃絡接地故障，造成電力系統分裂，影響549萬餘戶，監察委員蔡崇義、蕭自佑、葉宜津提案彈劾前興達電廠長等4人，全案通過並移送懲戒法院審理。

台電公司興達發電廠2號機大修，345KV(北)開關場3540斷路器、3541隔離開關掛卡開啟，副卡交修護處，並由其進行維護保養工作，惟電氣組2022年3月3日進行隔離開關3541測試前，誤認斷路器之絕緣氣體已回充，且值班人員明知其沒有副卡，仍同意「以簽名方式暫時徹卡」，實為便宜行事，致投入後發生閃絡接地故障，造成電力系統分裂，全台約549萬餘戶停電，經本院調查，屬人為疏失，違失事證明確，情節重大。

彈劾案文指出，「副卡未到，正卡切勿撤除」，乃電廠天條，「設備閉鎖及復原管制作業程序」明確規定，然被彈劾人簡明峯（時任興達發電廠變電一課長）、吳俊德（時任興達發電廠電氣經理）於所屬提出3541帶電動作測試工作聯絡書時，未掌握大修工作進度，誤認斷路器3540已完成大修，且未要求所屬提出副卡，率然同意該測試。

而被彈劾人李威廷（時任興達發電廠開關場值班主任）則未善盡把關責任，同意被彈劾人簡明峯於副卡未到情形下，以簽名方式「暫」銷卡，致3541隔離開關投入時，發生閃絡型接地故障，而此電弧特性電流未達差動跳脫電流持續達5秒以上，依電驛保護設計邏輯，關閉廠內第一道保護功能，以致全台549萬餘戶停電，停電賠償金額新臺幣約7.6億元。

被彈劾人歐皖麟（時任興達發電廠廠長），負責督導全廠行政及有關運轉效率、維護改善、工作安全等技術性之策畫及監督，完成可靠之供電，然所屬風險辨識及專業知識不足，副卡未到，以簽名方式「暫」銷卡，引發549萬餘戶停電，應負督導不周之責。