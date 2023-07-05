金鐘主持人黃子佼被爆性騷擾後，在臉書PO三支「毀滅性」影片，開地圖砲波及13位藝人，其中他點名大小S、阿雅（柳翰雅）、范曉萱、具俊曄等人染毒，對此，阿雅先發聲明否認，今（5日）再PO驗毒報告自清。不過，部分網友認為這只能證明阿雅現在沒吸毒，「不能證明黃子佼說的是假的」。

阿雅為了證明沒有吸毒，本月4日赴檢測機構進行毛髮和尿液檢測，今（5日）公開驗毒結果，毛髮和尿液中都未測出69種毒品，她有感而發地寫下：「感謝支持和相信我的朋友們，在紛擾中選擇信任，彌足珍貴。穿過鼎沸人聲，願我們都因為清楚自己是誰，而找到讓內心寧靜安定的堡壘」。

不過，網友指出黃子佼爆料他們吸毒的時間點，是20幾年前而非現在，忍不住吐槽：「我剛驗了快篩是陰性，應該可以證明我去年沒確診，雖然去年我有拿到保險公司的理賠」、「這麼多年都過去了，毛髮檢測還有用嗎？」、「沒有做過為什麼要自證清白？」、「看來阿雅這是為了保住能在大陸的工作機會，徹底和台灣那幫劃清界限了」，還有網友笑說阿雅把壓力丟給大、小S了。

根據中山醫學大學附設醫院醫事檢驗科網站顯示，吸毒後7天可檢驗毛髮，追溯期為7至365天，尿液則是吸毒後1到5天可驗出，但在體內超過五天就會代謝掉，無法準確驗出是否染毒。

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