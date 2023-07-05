第18屆 KKBOX 風雲榜5日舉辦記者會，力邀金曲創作才子、第 18屆KKBOX 風雲榜年度百大風雲歌手韋禮安出席記者會，同時也在會中正式宣布他為本屆風雲榜表演嘉賓，即將在9月2日登上高雄巨蛋風雲榜舞台深情獻唱。

炎亞綸日前被抖音網紅耀樂控訴，在耀樂16歲時，未經同意發生性行為、偷拍私密影片，士林地檢署檢察官複訊後，3日深夜依違反《兒少性剝削防制條例》諭令50萬交保，原外傳第18屆 KKBOX 風雲榜特別嘉賓及典禮主持人是炎亞綸，在他爆發性醜聞後，記者會事前緊急延期。

今記者會重啟，被問及典禮主持人？KKBOX媒體公關經理Abby回應，「主持人還在規劃，之後有好消息會公布，團隊還在努力規劃中。」主持人是由炎亞綸主動請辭？她低調說，藝人的事情不方便說，藝人的行程有變化，也不便代為回答。至於會向炎亞綸求償？Abby表示，沒有，當時還沒簽約，至於炎亞綸有機會回鍋主持？Abby說「不確認」，僅鬆口表演名單、舞台規劃等都還在調整中。