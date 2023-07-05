苗栗縣頭份市1名曾姓男子在LINE訊息中認識「日本女網友」雙方相談甚歡，女子誆稱要購買普洱茶，需向曾某借款新台幣37萬2仟元，曾某不疑有他，依指示前往銀行匯款，行員查覺有異通報轄區頭份警分局頭份所員警趕往阻詐，成功保住曾某積蓄。

苗栗縣警頭份分局日前接獲轄內銀行人員報案指稱有詐騙案件，立即派遣頭份派出所副所長黃智暉、警員林建丞前往處理，到達現場後發現曾姓男子準備匯款，警方上前關懷後得知，曾某是在LINE訊息中認識日本女網友，雙方相談甚歡，女子後來聲稱要購買普洱茶，需向曾某答借款37萬2仟元，曾某不疑有它，竟就依指示前往銀行匯款，員警一聽便知係常見「假交友真詐財」手法，經員警不斷積極勸說下，曾某才打消匯款念頭。

頭份分局長林育旺表示，本案能順利阻詐成功是銀行人員的機警及員警到場後的調查及耐心勸說，另呼籲民眾網路交友一談到匯款及ATM轉帳就要特別小心，如民眾遇有類似情形，千萬別匯款，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。