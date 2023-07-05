小億進行矯正脊椎拉直後，身高足足長高9公分。（大里仁愛醫院提供／陳淑娥台中傳真）

電腦斷層檢查顯示小億有70度的駝背情況。（大里仁愛醫院提供／陳淑娥台中傳真）

電腦斷層檢查顯示小億有26度的脊椎側彎。（大里仁愛醫院提供／陳淑娥台中傳真）

小億手術後1個月回診，與主任陳盈佑合影。（大里仁愛醫院提供／陳淑娥台中傳真）

18歲的小億今年是大一新鮮人，因患有僵直性脊椎炎，70度駝背帶來腰酸背痛及自卑感，讓他焦慮不堪。大里仁愛醫院主任陳盈佑團隊進行脊椎截骨矯正手術，搭配精密術中即時神經監測，終於讓他充滿自信「抬頭挺胸」，更足足長高9公分，開心期待大學新生活。

大里仁愛醫院台灣脊椎中心主任陳盈佑說，僵直性脊椎炎好發於20-40歲男性，男女比例約2-5：1，大部分患者可維持正常生活，10-17％患者會發生駝背畸形。嚴重駝背不僅影響外觀，甚至無法平視前方，造成生活上極大不便，此時只能用手術矯正。

陳盈佑指出，小億罹患僵直性脊椎炎，除了有70度駝背外，還有26度脊椎側彎；電腦斷層檢查顯示，其脊椎後側小面關節已粘連，但椎間盤並未粘連，採取史密斯彼得森截骨術(Smith-Petersen Osteotomy)讓僵硬脊椎恢復鬆動，再以鋼釘做矯正手術。

陳盈佑表示，脊椎截骨矯正手術相當困難，且因脊椎緊臨主動脈，前方有心、肺等臟器，若稍有閃失也易造成神經損傷，術中即時神經監測十分重要，醫師可以馬上知道脊椎矯正過程中，是否有造成病人神經損傷並能即時調整，大幅減少發生神經功能缺損風險，有效提升手術安全性。

小億手術時間約5小時，術後不需要進加護病房觀察，且隔天就可站立活動；不僅如此，小億術前身高163公分，矯正脊椎拉直後身高變成172公分，足足長高9公分。

陳盈佑表提到，脊椎矯正手術手術時間長，容易有神經損傷併發症，術中即時神經監測大大提升手術安全性，同時均有健保給付。