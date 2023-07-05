鍾欣凌今出席財團法人南迴基金會活動。（池宗玲攝）

鍾欣凌今（5日）出席財團法人南迴基金會「南迴診所」開業記者會。她主演的戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》男主角許傑輝，因捲入性騷遭到換角，戲劇延伸的電影《我的婆婆怎麼把oo搞丟了》男主角炎亞綸，也被網紅耀樂指控在他未成年時強迫發生性關係及拍攝影片。她今談到2人忍不住嘆氣，「他們都是在專業上面很認真的演員」，她期許所有的受害者都能得到安慰，「看不到的地方，希望有光照進去」。

聊到「＃MeToo」時，鍾欣凌一時情緒湧上，眼眶泛淚的說：「這是一個運動，在這個陣痛期我們都有受到傷，大家都覺得日子太不好過，也期待能夠美好這個社會，希望能讓我們的下一代更好」。她說，很多時候不出聲不代表不勇敢，只是在用自己的方式往前走，也有很多人正在默默的治療自己的傷痛。

談到許傑輝，鍾欣凌說，現在最好的方法就是盡量不打擾，她有傳訊息給許傑輝的經紀人傳遞關心，「這時候說什麼鼓勵都於事無補，所以透過經紀人，希望他能照顧好自己跟家人」。她透露之前拍戲時，許傑輝的妻子都會一起到片場，幫忙打理現場狀況。

她與炎亞綸在電影《我的婆婆怎麼把oo搞丟了》有許多對手戲，她今表示2人拍攝空檔有聊天，但私下真的沒什麼聯繫，「他是一個很可愛的男生，認真又創新很有創造力，我希望他還有機會，因為他是個人才」，她也說因為她不是當事人，所以不好說什麼，她希望這波「＃MeToo」中的所有當事人，都能與受害者道歉，一起找到解決方法，並且彼此祝福，繼續往前走。

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