民進黨今中執會，據轉述，賴清德會中還提到今天在外媒投書有兩個目的，包括「正面向國際社會提出我們的方向和主張」及「爭取國際支持」；民進黨祕書長許立明下令，議題攻防上要與對手陣營強烈對比。

賴清德說，他投書目的不僅僅是針對在野黨所提出來的主張，表達不同意見，例如，「我們反對九二共識，反對一個中國原則，反對重啟服貿，我們不只是這些立場，而是正面向國際社會提出我們的方向和主張」。

至於第二，他說，「我們了解這場選舉為國際社會所關注，因此我們爭取的對不只是國內民眾，也要爭取在國際支持」。

賴清德還強調，這篇文章拜託大家到基層去，傳達他的主張跟方向。

據轉述，許立明黨務報告時也補充，許目前情勢還要在關注，要用主體戰場來形塑整體氛圍；包括賴清德投書外媒後，華府兩岸學者葛萊儀，還有相關美方人士也是，第一時間呼應。

許立明下令，務必形成跟對手陣營強烈對比，當對手陣營重提九二共識、重啟服貿等這些議題的同時，也提出重啟服貿企圖是要把台灣重新鎖回中國、回到過去， 這個強烈的對比就是民進黨開始要走國際的路徑，由外而內，就是要告訴國人，民進黨是走向國際、看向未來的；反觀對手陣營，是回到過去的，民進黨要用主張來告訴台灣人民，可以做出對的選擇。

此外，據轉述，許立明還特別感謝幹事長劉世芳及書記長莊瑞雄，率領黨團最近在九二共識、重啟服貿等議題上有做攻防上的分工，後續也會持續的針對服貿等議題攻防，協同作戰。