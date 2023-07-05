為打擊海廢，海洋委員會主委管碧玲、海洋保育署長黃向文於5日走訪台南市安平漁港，管碧玲說，全球民眾每呼吸一口生命必需的氧氣，其中一半都是海洋的貢獻，希望民眾好好保護海洋，不能坐視海洋廢棄物的產生。

管碧玲感謝各地方政府與各區漁會、漁民朋友的投入，也囑海保署與漁業署共商改善廢棄漁網回收的系統化，而有關漁船生活垃圾的後端回收處置，也能進一步服務漁民，以維護海洋環境。

管碧玲今訪視暫置區評量連續優等的台南市安平漁港，管碧玲表示，根據美國國家大氣海洋總署的數據，全球氧氣的產出，約有高達50％來自海洋生態系中的浮游植物，也就是說，每呼吸一口生命必需的氧氣，其中的一半都是海洋的貢獻，那麼怎能不好好保護海洋、怎能繼續坐令海洋廢棄物對生態系的嚴重破壞？

管碧玲也關心減少廢棄漁網的經濟誘因、各類垃圾回收處理流程、效益等。管要求海洋保育署與漁業署共同研商，從法制面與執行面雙管齊下，對於如何落實流刺網實名制、提供漁民更方便的廢棄物處理流程，以及生活垃圾的清運等。她籲請地方政府與漁民朋友共同努力，守護海洋環境及生態。