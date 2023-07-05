台南市本土登革熱今天新增13例，累計已達190例，病例分布7區，除了仁德區112例、東區60例，其餘病例分布在永康區、北區、南區、安南區、善化區，但也傳出永康區有多起感染源不明，台南市長黃偉哲今天下午也宣布指揮系統提升到一級開設，全面整合市府資源，共同對抗登革熱。

台南市登革熱防治中心指出，今天仁德區新增6例、東區4例、永康3例，年齡介於5歲至77歲，6例由防治中心擴大採檢發現，7例是由診所或醫院通報確診，13例經疫情調查後均與高風險區有居住或活動的關聯性。不過，據了解，永康目前有幾起病例感染源不明，各區都存在有傳播風險。

黃偉哲表示，台南目前共7區出現本土病例，大部分集中東區及仁德區交界，但永康區昨也發現有感染源不明的高度疑似病例出現，考量人口移動快速，各區皆屬一日生活圈，請民眾一定要多加留意自身健康狀況。市府也會全面啟動整合資源對抗登革熱，嚴格落實各項防疫措施，加強各場域登革熱防治稽查，貫徹強力執法，倘查獲陽性孳生源將逕行舉發，絕不寬待。

台南市登革熱防治中心指出，因應永康區出現感染源不明的高度疑似個案，今天起一連四天於五王里里民育樂中心新開設一處擴大採檢站，即時為市民提供擴大採檢服務。

環保局與軍方今天一早也同步在仁德區、東區展開全面大清消。環保局表示，防疫期間持續加強動員清潔隊及巡查人員稽查，近一周查獲31件陽性孑孓案，全依廢棄物清理法裁處3000至6000元罰鍰。環保局也分析，環境孳生源仍以桶狀容器占70％最多。