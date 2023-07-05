便民服務再升級，屏東養殖漁業登記證有效年限放寬為10年。（屏縣府提供）

屏東縣為台灣養殖漁業重鎮之一，養殖魚塭面積達4824公頃，年產量約8萬1647公噸，年產值約120億元，因應時代變遷及保障養殖漁民權益，屏東縣政府將縣內養殖漁業登記證有效年限，由原本5年延長至10年，以減少漁民期滿換證申請奔波，並同時減少經費支出。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，屏東為農業養殖大縣，其中以石斑、午仔魚、泰國蝦、甲魚、觀賞魚等魚種為養殖大宗，又有鹽埔、塭豐、下埔頭、番仔崙、東海、北勢寮及大庄等7處養殖漁業生產區，面積計1736公頃，以及塭豐及北勢寮2處海水供水站。

有鑑於養殖漁業設置成本較高、養殖魚塭不易變動、養殖漁民也會持續養殖事業等特性，加上「屏東縣陸上魚塭養殖漁業登記及管理規則」自2002年發布施行至今，養殖漁業登記證有效年限均未曾修正過。

為因應時代變遷及保障養殖漁民權益，屏縣府與各縣市銜接，將縣內養殖漁業登記證有效年限由原本5年延長至10年，以服務屏縣轄下漁民免於每5年就要奔波換證，而影響受政府紓困、災害救助、保險等自身權益，同時能減少支出。

鄭永裕說，屏東縣養殖漁業登記證有效年限由5年延長至10年，無需特別提出申請換證，只要在舊登記證到期前後3個月內，攜帶該登記證及相關資料向魚塭所在公所提出申請，經縣府派員會勘，確認魚塭無變更且持續有養殖，便會核發10年有效期限養殖漁業登記證給養殖漁民。