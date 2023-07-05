一名饕客今（5）日發文抱怨，發現台南知名的「阿堂鹹粥」更換菜單，一碗鹹粥漲價為300元，讓他覺得太詫異，直說未來不會繼續光顧。消息曝光後，讓一票網友炸鍋，《中時新聞網》YouTube頻道也發布投票，好奇大家覺得300元的鹹粥算貴嗎？其中有半數的人寧願吃自家巷口的小吃，也不想花300元吃阿堂鹹粥，狂酸：「反正會一直漲…直接一碗1000，結帳比較快啦」。

中時新聞網YouTube頻道今日發布網路投票，詢問「阿堂鹹粥又漲價，一碗飆300元！大家覺得貴嗎？」至下午5時已有超過5千名網友回應，其中有8%的人表示，無論如何漲價都還是會繼續支持阿堂鹹粥；另外8%人認為，現在不吃，未來漲到400元恐怕真的吃不下去。

投票的網友中，有6%人認為漲價有理，虱目魚的成本確實不低，「吃米不知米價」；不過，最多人投票的選項是，「我家巷口比阿堂鹹粥好吃多了」，票數高達50%，網友普遍認為，寧願吃自家附近的小吃，也不要花300元去吃阿堂鹹粥，而另外27%人則表示沒有意見。

投票底下的留言區討論相當熱烈，網友狂酸，「笑死！300元已經可以吃很多更好的東西了」、「300不夠啦，希望再漲高點，看能不能吃到盤子也吃進去」、「反正就是會一直漲…直接一碗1000結帳比較快啦，省得找零錢麻煩」、「誰愛吃誰吃，反正我是吃不起」、「反正我沒吃過，也不會去吃，漲到3000好了」、「完全能理解他的心情，反正怎麼漲都有人吃，那我一直漲就一直賺啊」。

事實上，阿堂鹹粥過去從一碗180元調漲到200元，又再漲為260元，如今已經達到300元一碗，二代老闆張春堂曾霸氣表示絕對不可能降價，主因是鹹粥的主要食材土魠魚、蚵仔、虱目魚的成本也一路飆升，未來還是可能因為食材價格上漲再度漲價。而今日老闆被問及漲價一事，僅回覆：「我不要接受採訪啦，你不要再問了」。