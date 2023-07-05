考選部長許舒翔(圖／考選部提供)

國考藝文走廊今起舉辦「空中救災職人」展覽，展示空勤總隊執勤及訓練之影像與各種救災任務之畫面。考選部長許舒翔預告，考量空勤總隊飛行員執行空中勤務所特有的複雜度、危險性及協調性，自明年起，高普考試航空駕駛類科應考資格將提高飛行時數及增加口試，以回應用人機關的需求與期待。

考選部與內政部空中勤務總隊今天於國考藝文走廊攜手舉辦「空中救災職人」展覽開幕茶會，考試院副院長周弘憲、考試委員、考選部長許舒翔及空勤總隊井延淵總隊長等人均蒞臨現場。

周弘憲表示，空勤總隊飛行員負責駕駛「黑鷹直升機」執行各項空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸等任務，自成立以來，已救援7000多人，在國家救災體系中扮演關鍵角色，因此獲得去（111）年公務人員傑出貢獻團體獎的殊榮。今日透過藝文走廊展示空間近距離一睹這群守護國人生命財產的黑鷹俠，更能身歷其境地感受臨危受命的使命感與挑戰。

許舒翔表示，考量空勤總隊飛行員執行空中勤務所特有之複雜度、危險性及協調性，自113年起，高普考試航空駕駛類科應考資格將提高飛行時數及增加口試，不僅回應用人機關需求與期待，更展現協力招募優質人才的效能。

他說，此次與空勤總隊合作布展，是跨機關交流的典型，未來國考藝文走廊將配合考試性質持續規劃特色展覽，逐步加深外界對國家考試及公務機關用人與工作特色的認識。

井延淵娓娓道來救災工作的危險及困難，對空勤總隊同仁冒險犯難、不畏救災任務艱辛，表達肯定與感謝，茶會現場更邀請被救援者陳女士一起分享重獲新生的心情故事。

國考藝文走廊之考試紀事剪影、各項國考物品、闈場開箱、考試舞弊查緝成果及部分畫作為常設展出，而空勤總隊之展覽活動自即日起至112年8月16日止。