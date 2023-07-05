台電公司辦理路北超高壓變電所容量提升工程，未控管有電與無電介面，致因人為誤操作而引起接地故障，造成513停電事故，影響415餘萬戶；517停電事故，則因下午單一機組故障，夜間因無太陽光電歸零，而引發限電，影響約100萬戶，台電公司遭監察院糾正。

監委指稱，513停電事故因人為誤操作而引起接地故障，興達電廠卻因電壓驟降而跳機，顯見該廠2020年間於發電處要求檢討機組韌性時，未能確實檢討，亦應負513事故停電之責。

另綜研所受託完工試驗人員認為未送電之新設備可自行操作，而逕行解鎖，惟3540現場控制箱之連鎖對象非單一，解鎖工區3542隔離開關亦同時將鄰接匯流排(送電中)的3541隔離開關一併解鎖，違反「供電單位變電設備運轉手冊」規定，加上該員未依「電力設備完工試驗安全作業標準程序書」、「安全檢核表」規定，確認區隔現場有電與停電部分，且誤投入3541隔離開關，終釀513停電事故，顯有違失。

監委表示，至於517停電事故，2021年5月17日預估備轉容量率10.16％，惟興達一號機於12時54分因燃燒器管理系統控制模組故障而跳機，同日17時38分復電後，因太陽能發電遞減、抽蓄電力已用罄，雖啟動汽電共生緊急增購機制、請用電大戶抑低用電量等措施，電力仍失衡，而於20：00~20：50低頻卸載約0.53GW，20：50~21：40又實施一輪緊急分區限電1GW，合計影響約100萬戶，核其因單一機組故障即引起系統低頻電驛卸載(限電)，違反發電機組跳脫不引起系統低頻電驛卸除用戶負載之原則，應確實檢討。

另本案調查報告，亦指出727核二廠跳機、板新到青年線連接站充油電纜於2021年12月初連續故障起火、1212台北一次變電所配電變壓器及需量競價、核電廠氣渦輪發電機常態發電之違失如下：

一、按核電廠運轉安全，營運程序書均有明文，然2021年7月27日6時32分許核二廠運轉員配合清潔人員例行環境整理，滑動座椅(人未離座)進入控制室紅線管制區，椅背不慎觸及主蒸汽隔離閥壓克力保護罩傾斜，導致主蒸汽隔離閥關閉，機組急停，顯見控制室風險及紀律管理不到位，核有違失。

二、配合捷運萬大線施工，板橋到青年線線路更換M13到M14區間充油電纜後於1202實施無載加壓試驗，惟造成＃1連接站平台至直井轉彎處R相電纜本體故障起火(第1次)，嗣修復完成，於1208再度加壓試驗，則引起同址下方電纜起火(第2次)，而同址上方電纜，又因1212台北一次變電所事件觸發，引起電纜絕緣油起火(第3次)，核其充油電纜老舊，台電公司未能預為因應，短期內連續發生故障起火，顯見電纜維護作業確有不足，影響供電穩定，允應檢討。

三、為掌握配電變壓器之良窳，該公司每年取樣並分析變壓器之油中氣體1次，惟台北一次變電所5號配電變壓器油中氫氣自2021年11月24日起驟升3到4倍，雖增加取樣分析頻率，仍研判油中氫氣未逾上限，尚屬正常，然同年12月12日該變壓器故障起火燃燒，造成該變電所161KV及69KV饋線停電，影響台北市及新北市共6區之一般用戶30萬5418戶及特高壓用戶12戶，足見台電公司警覺性不足，判斷失準，應確實檢討。

四、台電公司為緩解系統供電壓力，調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組及實施需量競價措施，惟核二、核三廠「氣渦輪機」機組主要作為電廠遇到全黑時緊急全黑起動供給廠內機組緊急電源，但2020年至2022年10月間(共34個月)，共有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，儼然例外變常態，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」，應確實檢討改進。

五、台電公司為抑低高壓以上用戶用電需求，實施需量反應負載管理措施，包括計畫性減少用電措施、臨時性減少用電措施、需量競價措施、緊急應變措施等。以2022年度為例，各措施占比由大至小排序：計畫性約84％(平均每度扣減金額1.79元)，需量競價措施約11％(9.71元)，緊急應變措施約4％(10.19元，共執行16天)、臨時性減少用電措施約1％(21.28元)，其中，需量競價、緊急應變措施、臨時性每度扣減金額，明顯高於106-110年再生能源(4.36元)、民營電廠(2.51元)、汽電共生(2.13元)平均購價，亦高於高壓(3.1039元)、特高壓用戶(2.5707元)每度售價，等同以高價回饋用電大戶之情事，容應檢討並研謀改善之道。