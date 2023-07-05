嚴正嵐（左）和鄭怡演母女。（粘耿豪攝）

《地獄里長》演員群今齊聚為戲劇首映宣傳。（粘耿豪攝）

蔡瑞雪劇中飾演網紅。（粘耿豪攝）

由瞿友寧監製、執導，演員林哲熹、嚴正嵐、王彩樺等人主演的《地獄里長》今（5）日舉行首映記者會。王彩樺劇中和林哲熹演祖孫，她每次拍攝都要花4個小時化老妝，得用白膠把臉抓皺在用吹風機吹定型，畫柳葉眉、連牙齒都要畫黃，體態要裝駝背、大肚子，胸部還要下垂、穿「阿嬤型老奶罩」，為戲頗為犧牲，「幾乎每天早上四點就要開始化妝，化到後面原本坐著就變成躺著。」瞿友寧開玩笑說：「很像在化大體，每次化妝都應該包紅包給妳才對。」

林哲熹說看到王彩樺化老妝立刻入戲，有種很溫暖的感覺，「很多餵阿嬤吃水果的互動都是自然而然發生的。」王彩樺則誇獎跟林哲熹的對戲很輕鬆也很真實。王彩樺的殺青戲得吊鋼絲，高度大概有10層樓，因為有懼高症，那場哭戲是真的嚇哭，「真的很高，往下看會頭暈，我一直求佛祖，把所有神明都請來了。」

嚴正嵐與鄭怡這對「母女」是首度合作，同時擁有歌手身份的兩人在拍攝前就有相當深的緣份。第一單元中鄭怡神秘失蹤，讓身為女兒的嚴正嵐陷入焦急無助的崩潰狀態，詮釋這段戲時，嚴正嵐憶起現實中父親的驟然離世，「自己實際上發生這樣失去的心情時，人的狀態是很沉、頭腦是很混亂的，所以在處理趙暖很多如辦案般的聰明情節時，有明顯感覺到趙暖和我在反應上的不同，這方面覺得很挑戰。」

而鄭怡在失蹤案件裡不僅有驚悚的逃命戲，最後被發現時全身遭兇手綑綁，她餘悸猶存說道：「當時一顆被兇手攔腰一抱跌倒在地的鏡頭，演出時摔太用力，回家才發現扭到脖子，還去拔罐痛了好幾天；被兇手五花大綁時，剛開始用膠帶輕輕貼在嘴巴上，瞿導說不像真的，後來改用寬膠帶直接封住，真的有體會到被虐待的感覺。」

《地獄里長》共20集，特效多、演員多、場面也浩大，瞿友寧透露製作費目前花了1億2千多萬，還拿房子去抵押，他苦笑說：「這部應該會賠一半，房子應該贖不回來，沒關係就少吃一點。之前拍電影就抵押過，賺回來再抵押，我已經在地獄輪迴。」

瞿友寧日前也無預警在私人臉書PO出嬰兒照片，今他坦承自己當爸爸了，兒子綽號「小熊」，目前8個月大，就快10公斤，另一半小自己10多歲，是圈外人，「因為是2婚所以比較低調，結婚差不多2年。」還說：「不覺得疫情期間很適合生小孩嗎？」 他PO出兒子的照片，還引來朋友猜測，紛紛問他是不是認養的？還有人懷疑是海芬的小孩。這是他第一次當爸爸，坦言有壓力，但也看到希望、正能量，開玩笑說：「希望有幫助到生產率。」

《地獄里長》7／8起每週六晚間9點公視播出、晚間11點LINE TV上架。7／9起每週日凌晨0點於Netflix、MyVideo、iQIYI、中華電信MOD、HamiVideo影劇館＋上架。7／14起每週五晚間10點三立都會台播出。每週更新2集，全劇共20集。