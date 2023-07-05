先前有立委砲轟，農委會轄下及相關財團法人多達27個，和酬庸養老院無異。近日也有前立委公開點名，台灣雜糧發展基金會不只補助計畫造假，甚至還有高層特支費不夠用，進而挪用什支(雜支)宴客等離譜情事。知情人士指出，在雜糧基金會內部擔任高層無須任何農業背景，和綠營交情夠深就能有一席之地。

雜糧基金會於1972年7月成立，主要當時正值台灣經濟發展轉型期，雜糧生產與需求相差懸殊，加上畜牧發展落後、進口雜糧倉儲與運輸設施嚴重不足等，經濟部為解決上述問題，秉承行政院指示，由前中國農村復興委員會(現農委會)、經濟部國貿局、台灣省農會及有關同業公會捐資成立財團法人。

從雜糧基金會公開資訊了解，雜糧基金會是歷史淵源留下來的單位，過去在對美國的黃豆、小麥、玉米的採購就是檯面上合法的領隊，過去都是卸任的農委會主委、副主委等擔任董事長，畢竟對美採購的層級要高，對台美關係也是必要。然而民進黨這8年已經將許多公法人財團法人變成小金庫，若放諸標準，不只雜糧基金會這樣亂搞。

不過台灣有上百家的公法人，很多都要自負盈虧，但像雜糧基金會能自給自足的單位並不多，但「公法人」仍是政府預算一部分；透過盈餘來做計劃型的補助，每個補助案雖然只有幾十萬到幾百萬，但計畫執行都有既定審核程序，須經審核後提案送董事會。

雜糧基金會昨日發表澄清指出，基金會營運財源均100％自籌，補助計畫也有經審查委員會通過後，再提董事監察人會決議通過才執行，無任何造假可能；宴請餐飲費用以長官特支費及報公帳支付，而伴手禮採購、出差、差旅費等核銷皆依照相關管理辦法。

只是外界不免質疑，基金會是董事長還是執行長定奪？計畫執行的合理性、必要性，甚至結案報告是否合法性(出現照片移花接木等)，這才是這個事件背後的問題所在，雜糧基金會的聲明並未對此清楚回答。

該基金會不具名董事表示，雜糧基金會利用過去剩餘資金轉投資股票而獲得股利，並靠股票盈餘自給自足，早期雜糧基金會領有「雜糧捐」，因為戒嚴時期所有糧食都是國家控管，進口業者繳付的雜糧捐類似受進口損害基金，用來彌補對國內雜糧受到的影響，也用來宣導推廣台灣雜糧的種植。

該董事說，台灣糧食自給率逐年不斷下滑，雜糧也沒有明顯增加，雜糧基金會的功能性開始讓人質疑，然而只要和綠營關係夠好，不只雜糧基金會，在許多公法人單位總能有一席之地。

根據雜糧發展基金會收支明細顯示，今年度主管薪資為360萬，較上年度346萬7000元增加近14萬，其中未含特支費和什支。

而身為雜糧作物主責機關的農糧署，這次被公開要求說明基金會董事長和前執行長的亂象，農糧署僅表示，雜糧基金會主管機關是經濟部，由該部監督管理基金會的人事、業務、會務、財務及董事會運作。