陸殲20換上渦扇-15雙發動機首度成功試飛

歷經20年的研發後，解放軍最強的發動機渦扇-15終於裝上殲-20隱形戰機首飛，而國防分析家說，這縮小了中美間的技術差距。

據《南華早報》（South China Morning Post）5日報導，從6月28日起就在網上瘋傳的影片顯示，1架殲-20原型機裝了兩具渦扇-15發動機從成飛的試飛場起飛。雖然官方並未證實，但試飛的照片和影片已在海內外的社群平台上自由流傳，而這跡象顯示，應該是官洩。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明便指出，官方沒有審查相關社群貼文顯示，半官方證實成功研製了渦扇-15發動機。他說，殲-20裝上渦扇-15後，爬升時機動性強得多、速度也更快，顯示它幾乎能和為F-22和F-35隱形戰機設計的美製F119發動機不相上下。

他說，渦扇-15會安裝在殲-20 B上，以克服重大的「心臟問題」。周晨明並強調，自從殲-20戰機2011年首飛12年後，中方空軍終於等到了久候的發動機。他說，完成精密的渦扇-15發動機，意味著中方空軍不必再冒心臟病發的危險。

不過，中方軍事專家宋忠平說，渦扇-15還不具備美製發動機超過50萬小時的續航力。他認為，渦扇-15和F119發動機之間仍有差距。他並直指，渦扇-15雖然實驗成功，但要量產還太早，它還需要測試並改進。

隨著亞太情勢緊張升高，美國加強在相關區域部署F-22和F-35五代戰機，北京極想要能與世上頂尖戰機匹敵的隱形戰機。中方起碼打造了200架殲-20戰機，而其中多數採用的都是AL-31發動機，至於渦扇-10C只是臨時替代品。另一方面，美國則打算到2025年時，在亞太部署多達300架隱形戰機。