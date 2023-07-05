南亞科6月28日啟動除息交易，花費兩天即填息完成。近5日三大法人操作上，外資、投信已轉為多方行列，自營商則仍偏空。南亞科近日股價沿著5日線下緣移動，周三下跌0.43%，持續守住70元關卡。

據TrendForce最新研究指出，受惠於DRAM供應商陸續啟動減產，整體DRAM供給位元逐季減少，加上季節性需求支撐，減輕供應商庫存壓力，預期第三季DRAM均價跌幅將會收斂至0~5%。與先前南亞科總經理提到如同，總座認為，DRAM市況預期第三季產品價格可望回穩，以今年整體狀況而言，今年DRAM均價欲落底翻揚的壓力仍大，DRAM需求成長率可能低於長期平均值，但DRAM是電子產品智慧化的關鍵元件，未來各種消費型智慧電子產品的推陳出新，加上AI、智慧應用等，將帶動DRAM應用更加多元化，預期今年市場需求將逐季改善，且長期每年應可維持10~20%的位元需求成長，而明年可望迎來DRAM產業漲價循環。