民進黨今中執會，通過徵召宜蘭縣議員陳俊宇參選宜蘭立委、基隆市議員鄭文婷參選基隆市立委、花蓮縣議員張美慧參選花蓮縣立委、連江縣黨部主委李問參選連江縣。據轉述，身兼民進黨主席副總統賴清德強調，期待在7月16日前完成艱困選區提名，全代會大家一起造勢，進入選戰的另外一個階段，一起打贏這場選戰。

民進黨下午召開「民主大聯盟」第五波提名記者會， 賴清德表示，民進黨推出四名優秀的候選人，敬請全國父老鄉親鼎力支持。

他說，鄭文婷，是執業20幾年的律師，也曾是王拓助理，從鄭文婷的問政當中，可以清楚看得出她的理想性，加上她在議會也擔任總召工作，具備領導能力，贏得基隆各界的肯定和支持。

至於宜蘭立委參選人陳俊宇，賴清德說，陳俊宇也是宜蘭縣議會黨團總召。是一位「內心有故鄉」的政治工作者，這麼多年來，他深耕基層，服務宜蘭縣各界，也贏得大家的肯定和支持。

賴清德說，至於花蓮縣立委參選人張美慧，花蓮縣這場選舉非常難打，固然是艱困選區，花蓮縣是艱困中的艱困，要面對國民黨提名的候選人，坦白講是相當艱辛的工作，但是張美慧議員勇敢承擔，其實也是接棒「花蓮傳奇」田智宣的工作，一直在基層深耕，關心民眾、關心花蓮的發展。

至於李問，賴清德強調，馬祖對民進黨而言是艱困中的艱困，但在李問五年的深耕努力下，馬祖已經開出了一朵小花，並利用競選的過程當中去行銷馬祖的特產，可見李對馬祖的關心是真的是無時無刻，想要讓馬祖能夠有更好的未來。