今年上半年美股走高，不少投資人樂見美股走進牛市。但美國聯準會（Fed）經濟學家的一篇「小作文」預告，美國維持較高利率的時間，可能超出投資人預期，預計降息時間可能回推延至2026年，引發投資機構猜測，美股可能吐回今年部分漲幅。

堪薩斯城聯邦儲備銀行經濟學家Johannes Matschke與Sai Sattiraju在上周發布論文指出，為了讓通膨率降至2%的目標水平，聯準會把利率維持在更高（5%以上）水準的時間，需要比市場預期的更久，可能要直到2026年。

美國財經網站MarketWatch引述投資機構阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家Torsten Slok的觀點報導，他認為，這篇論文的「預警」可能導致美股上半年的漲勢變得更加複雜，而隨著投資人逐漸消化「利率不會很快下降」的前景，標普500指數可能回吐今年近16%的漲幅。

市場普遍認定，聯準會今年至少還有一次升息，而聯準會主席鮑威爾之前在國會聽證會上則表示，預計在2025年之前通膨率都不會回到聯準會的2%目標，意味著這段期間聯準會都不會降息。可是聯邦基金期貨市場交易顯示，交易員顯然拒絕相信聯準會的鷹派言論，還預期Fed在2024年就會降息。