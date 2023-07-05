桃園高中職動漫祭跨校交流會，展現青年學子熱情活力與創意。（呂筱蟬攝）

桃園市青年事務局5日與桃園高中職漫研聯盟共同舉辦「2023年桃園高中職ACGN賞－Mona動漫祭跨校交流會」，集結桃園高中職17校逾300名學生大玩COSPLAY展現創意，對動漫有興趣的學生相互交流並展現自我，副市長蘇俊賓到場，支持學生多元豐沛的創意能量。

青年局表示，桃園高中職漫研聯盟（MONA）」最初由桃園的7所學校組成，「MO」為日文的桃子，「NA」為日文的7，現已是ACGN領域（Animation動畫、Comic漫畫、Game遊戲、Novel小説）全台最大串聯區域高中職校相關社團的跨校學生組織，每年自主集結籌辦交流活動，吸引大量愛好ACGN的學生聚集。今年活動首次由學生自行原創官方角色，並延伸製作吊飾、徽章、立牌等周邊商品，活動現場也有校園闖關、社團演出及漫研大會舞，各校漫研社學生透過這個平台進行互動及同樂。

蘇俊賓說，在暑假一開始由學生自己籌辦串連規劃跨校交流活動，發揮年輕人創意與影響力，這是一個很棒暑假的開始，桃園市青年局將持續支持桃園青年活力與創造力。青年局長侯佳齡則說，透過成立校園社團資源中心，給予學生社團強力支持，這次由青年局攜手學生組織共同籌備一系列活動，也讓聯盟學生們展現由下而上的青年力量，共同展現團隊合作下ACGN相關社團的豐碩成果。