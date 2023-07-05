雍智6月營收為1.15億元，較上月小幅成長4.22％，但仍較去年同期衰退14.83％，第二季營收為3.45億元，較上季下滑7.27％，也較去年同期衰退11.37％，累計上半年營收7.17億元，但也較去年同期衰退5.22％。
雍智第二季營收雙降 下半年看加溫
半導體測試介面廠雍智（6683）1.15億元，較上月小幅成長4.22％，但第二季營收3.45億元，仍較上季及去年同期衰退，在下半年進入產業旺季後，市場法人預估，該公司單季營收表現可望加溫。
半導體測試介面廠雍智（6683）1.15億元，較上月小幅成長4.22％，但第二季營收3.45億元，仍較上季及去年同期衰退，在下半年進入產業旺季後，市場法人預估，該公司單季營收表現可望加溫。
雍智6月營收為1.15億元，較上月小幅成長4.22％，但仍較去年同期衰退14.83％，第二季營收為3.45億元，較上季下滑7.27％，也較去年同期衰退11.37％，累計上半年營收7.17億元，但也較去年同期衰退5.22％。
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