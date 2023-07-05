雍智6月營收為1.15億元，較上月小幅成長4.22％，但仍較去年同期衰退14.83％，第二季營收為3.45億元，較上季下滑7.27％，也較去年同期衰退11.37％，累計上半年營收7.17億元，但也較去年同期衰退5.22％。

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