雍智6月營收為1.15億元，較上月小幅成長4.22％，但仍較去年同期衰退14.83％，第二季營收為3.45億元，較上季下滑7.27％，也較去年同期衰退11.37％，累計上半年營收7.17億元，但也較去年同期衰退5.22％。