砷化鎵產業春燕歸來，穩懋今年3月營收正式轉為月增後，已連四月營收站穩10億元大關，第二季營收達39.44億元，季增37.92％，符合先前公司針對上半年「逐季往上」的預期。

公司表示，營收主要轉強動能有手機PA、WiFi PA「兩大重點」，來自大陸客戶的手機PA急單挹注，手機PA急單頻率加快且量也有放大趨勢；此外，WiFi PA需求也回溫，進入量產階段，第二季以智慧型手機、WiFi成長幅度最高。

展望下半年，穩懋先前股東會透露，存貨問題已解決，第二季起客戶訂單陸續回流，尤其部分客戶有別於先前僅以急單的處理態度，已開始洽談後續幾季需求，復甦跡象浮現，目前確認第一季為營運谷底，第二季產能利用率則勢必會優於第一季。

而大陸政府宣布自8月1起，將針對鎵、鍺相關物品實施出口管制，市場揣測可能推升鎵、鍺價格，而在原物料成本推升下，反倒可能有利領先廠商，點名穩懋生產之5G功率放大器應有機會充分將成本轉嫁予客戶，將有助其獲利表現，對此穩懋僅低調表示，該管制對公司短線衝擊不大，而針對是否進行價格調整「現在講還太早」。