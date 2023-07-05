貢丸（右）和林毓家表示很喜歡BTS。（寬宏藝術提供）

韓國知名媒體Dispatch（D社）策劃的K-POP特展「DFESTA TAIPEI」今（5日）於松菸四號倉庫舉辦開幕記者會，男團「AcQUA源少年」成員林毓家、李秉諭（貢丸）搶先看展，2人皆表示，「之前就有從追星的同學得知這個展覽！一直很期待，今天也很榮幸能有這個機會來，真的很興奮。」

該展覽公開邀請了9組團體BTS、ENHYPEN、 NCT 127、NCT DREAM、NU’EST、TXT 、SEVENTEEN、STRAY KIDS、TWICE共9組韓團、69位藝人拍攝畫報，貢丸表示「這些團體都很想要合作，如果之後有這個機會，就真的太榮幸了，他們都是我的榜樣，當作是很遠的目標邁進」，最喜歡的則是BTS，平時都會看他們的影片翻跳，接著爆料隊長蘴茗超喜歡TWICE成員子瑜，「他會一直讚嘆怎麼這麼漂亮。」

Dispatch是韓國第一大狗仔，被問到會不會擔心被狗仔偷拍，貢丸說：「我們現在還是以工作為重心，不過公司也沒有禁愛令，滿自由的。」林毓家則笑喊：「滿期待的！」也不忘爆料貢丸外出都一定打扮好，讓自己可以隨時面對所有人。而貢丸3月被周刊直擊在臺北市立大學天母校區應考，他說：「 我看到報導是嚇到，那是國家級的考試，還會被拍到，真的有嚇到，但也確實有一點開心，覺得自己有紅到會被跟拍。」

至於有無遇過瘋狂粉絲？林毓家對自己的粉絲讚譽有加：「我們的粉絲都滿有禮貌的，懂得抓一個距離，有時候怕太靠近我們，都會先詢問，我很喜歡也很感謝他們的支持。」貢丸也表示「滿多同學是追星族，課桌椅都貼滿偶像的照片」，同學中是否有他們的粉絲？他也笑說「一直看到我們覺得很膩了」。

「DFESTA TAIPEI」將於明（6日）起至9月10日在台北松菸四號、五號倉庫展出，購票請洽寬宏售票。