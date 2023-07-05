國光客運1841路線自3日起開始減班，南崁地區通勤族大排長龍上不了車，抱怨連連。（市議員張桂綿提供／陳夢茹桃園傳真）

市議員張桂綿（右一）今早赴現場與相關單位進行會勘。（市議員張桂綿提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市民通勤到雙北工作的需求相當大，國光客運1841繞行南崁地區到台北，是當地民眾仰賴的通勤路線，近期該路線減班，導致民眾苦等許久仍上不了車，每班車平均有十幾人擠不上去。對此交通局表示，研議要將其他接駁路線調整繞行至南崁地區，以舒緩通勤人潮。

市議員張桂綿指出，自從疫後解封後，由於客運業面臨「司機荒」，人力嚴重不足，國光客運1841路線因為缺司機，自3日起開始減班，影響眾多南崁地區通勤到台北上班族，不僅車難等，等到了還不見得上的去，引起民怨抱怨。3日減班的第1天，早上6點至8點，據現場觀測員數據顯示，平均約有十多人無法上車，5日的狀況也未改善，有約有十多人需要繼續等下台車。

張桂綿說，1200月票上路後，交通局雖有推出「桃園區中正藝文園區至機場捷運A10山鼻站」的接駁路線，沒有繞行進南崁地區，且緩不濟急，盼能將南崁地區設為起始站，在上班尖峰時段增設從南崁開到機捷A10山鼻站的循環公車，才能紓解龐大的通勤人潮。

交通局坦言，國光客運1841路線因缺乏司機，自3日起減班，早上8點前共減少3個班次，加上前幾天有漏班的狀況，因此民眾等待的狀況會較久。此外，由於該路線為國道客運，屬公路總局所管，日前已發文請公路總局重視缺少司機、減班的問題。

交通局表示，目前研議要將「桃園區中正藝文園區至機場捷運A10山鼻站」的路線稍作修正，讓行駛路線繞行至南崁地區，可以提供當地民眾除了國光1841路線以外的另種通勤選擇，預估此舉應能滿足當地通勤族的需求。