大陸女星Angelababy（baby，楊穎）因為與男神黃曉明結婚打開知名度，但兩人婚姻僅維持7年在2022年告終，離婚後生活重心全放在演藝事業上不停工作，除了有影視作品外，時尚活動也幾乎不缺席。baby今（5日）搭機前往巴黎，在機場被捕捉到近況，宛如紙片人身形瘦到令人心疼，網友都不捨她累成這樣。

Angelababy一直以來憑著洋娃娃般外貌和完美比例身材著名，自從她與黃曉明離婚後，1年半時間裡，她的身材變化也不小；baby今日從上海搭機前往法國，受邀出席巴黎時裝周，在機場被粉絲搶拍，路人鏡頭下她的紙片人身材現形，再度引起熱議。

baby紙片人身材令粉絲都很心疼。（圖／摘自微博）

在路人拍到的baby畫面中，她穿著短版上衣搭配牛仔短裙，露出纖細螞蟻腰和一雙修長美腿，但從她的側面能發現，她身形不僅消瘦還越來越薄，宛如紙片人，風一吹就倒的程度。許多粉絲看了都很心疼，認為她從離婚後工作沒停過，這麼累不瘦也難，「希望baby多吃點」、「女神越來越瘦了」、「baby開心點、吃胖一點，健康美也不錯啊」。

其實baby過去才因瘦到美背出現蝴蝶骨，被整形醫師指出「可能是一種不良體態」，引起熱烈討論；還有直播時，baby在沒有濾鏡下的側拍中，身材瘦到皮包骨，偶爾臉上沒精神的樣子，還被認為是在「強顏歡笑」。