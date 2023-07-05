民進黨今中執會邀請友洗社創創辦人林立青以「用勞動尊嚴消除貧窮」為題進行專案報告，賴清德聽取報告後裁示，行政院會6月中所通過的社會創新行動方案2.0，預計投入超過111億的預算，就是要讓公私民可以協力深化社創自主發展，實踐社會的價值。

賴清德說，友洗社創創辦人林立青分享如何「用勞動尊嚴消除貧窮」，用白話來說，就是讓「最基層的人、賺乾淨的錢、賺清白的未來。」

賴清德指出，有尊嚴的勞動才能創造自我價值、翻轉社會的刻板印象；更重要的是，要讓街友們得到自信、肯定和認同感，才能重新信任社會、回饋社會，讓他們的人生重開機。

他說，「善沒有行動就沒有成果，只有積極、充滿關懷的行動者，才能彰顯行動的價值」；民主也是如此，必須要用實踐來檢驗。

賴清德強調，面對全球發展所產生的各種失衡現象，要以行動發掘創新、以民主連結永續，來找出適切的解決方案。只有行動才能改變現況，只有民主才能創造未來，這就是打造民主大聯盟最重要的目的。