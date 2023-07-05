新北市25歲蔡姓男子3日凌晨在女友35歲陳姓女子的陪同下，前往八里與債主43歲陳姓男子協調3萬元債務，沒想到談判破局2人都遭債主及2名同夥強押上車擄走，途中蔡男趁隙在淡水跳車求援；警方獲報後展開偵辦，當天早上10時即救出遭擄陳女，逮捕債主陳男等3人，不過警方同時在陳女身上搜出毒品安非他命以及海洛因，4人全遭警方法辦。

據了解，蔡男因欠陳男3萬元賭債，雙方相約3日凌晨4時33分在八里忠孝路附近談判，蔡男當時在女友陳女的陪同下到場談判，沒想到談判破局2人都遭陳男及同夥47歲吳姓男子、40歲宋姓男子強押上車擄走，企圖以控制行動的方式逼迫蔡男還債。

2人遭擄至淡水後，蔡男在當天6時許趁車輛停在文化新生路口處等紅燈時，趁隙開車門跳車逃走，並立即報警求救，希望能救出女友；新北警方獲報後立即成立專案小組展開追緝，透過監視錄影器分析發現做案車輛仍在淡水市區，立刻調派警力趕赴現場救援，當場壓制逮捕主嫌陳男等3人，並救出遭擄的陳女。

結果這時陳女雖然被警救出，卻神色有異的護住自己的包包，但仍被警方發現包包內藏有5包總重達15.72公克的海洛因、4包總重達89.46公克安非他命以及吸食器等物品，剛被救出即遭警方逮捕，另外陳男也遭查出遭毒品通緝。

警訊後陳男等3人被依妨害自由及毒品通緝罪法辦，而陳女則被依毒品罪移送士林地檢偵辦。

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