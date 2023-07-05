創見UTE210T符合NVMe 1.4規範，採用U.2介面，確保SSD於設備轉換階段，PCIe接口與U.2背板無縫相容，強化裝置布署靈活性並達到穩定高耐用。因應AI高工作負載需求，內建DRAM可縮短讀取時間，提供絕佳隨機讀取速度，減少NAND flash抹寫次數，優化硬碟使用壽命，且UTE210T最高儲存容量可達8TB，適用於資料中心大容量需求。

創見獨家研發Scope Pro監控軟體，專為企業遠端管理儲存裝置所設計，提供高度彈性的軟體開發套件(SDK) 可與企業內部系統進行跨平台資訊整合，並支援多項功能方便使用者完成雲端智能管理，包含自我檢測分析(S.M.A.R.T.)報告、接收預警通知遠端OTA SSD韌體更新或執行系統備份等，軟硬體兼容優勢維持裝置最佳狀態。

創見作為嵌入式產品領導品牌，在儲存技術與產品研發深耕多年。憑藉專業的研發實力、長期穩定的供貨能力、設立於台灣的自有生產基地，以及全球技術支援服務，持續提供更具競爭力的儲存解決方案，全方位協助企業客戶提升智能應用的儲存效能。