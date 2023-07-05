高壓智慧型電表主要為工商業用電大戶所使用，全台高壓用戶數約3萬戶，占全台用電量高達60%，大同在2008年建置台灣第一套智慧電網基礎建設並提供台電高壓用智慧電表，多年來持續著墨於AMI智慧電表、通訊系統及資料管理整合能力，在高壓智慧電表市占率近50%，為台灣市占第一的智慧電表製造商。

大同智慧電表事業部目前在手訂單約25億元，除了在台灣電表市場獨占鰲頭，早年亦將觸角擴及國際市場，目前已是台灣外銷日本及東協國家的智慧電表供應商。

智慧電表為永續淨零解決方案中重要的用電量測工具，透過大同智慧電表計量，結合能源管理系統(EMS)，可準確掌握工廠、樓宇、充電樁等用電數據，以利精準統計用電、能耗分析，並透明化、數位化各節點用能，詳實紀錄碳足跡，亦可整合多個場域甚至跨國場域達到遠端管理，即時掌握碳排、能耗、發電、儲能、溫室氣體等狀況。