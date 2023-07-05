民進黨今中執會通過修正「民主進步黨中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法」，黨發言人張志豪轉述身兼黨主席副總統賴清德表示，請黨團全力支持臨時會針對「性平三法」的修法，為台灣建立一個更友善的職場環境。

賴清德指出，這次修正的重點包含本黨主管與黨工，在發現自己或同事遭受性騷擾時的因應方式，明文規定主管的通報義務，鼓勵通報，並在既有的內部向性平部主任申訴的管道外，增設外部申訴管道。

他說，同時，在知悉性騷擾申訴事件後，黨部立即導入心理支持與法律服務的協助，其費用由黨部支付。

賴清德強調，作為執政黨，除了積極研擬修法外，民進黨更以身作則，以優於現有法規更高的標準修改當前的處理辦法。

他說，未來民進黨黨也將定期舉辦不同主題的性平課程，強化主管對性平騷擾樣態，與性平案件的處理知能，加強員工在職場性騷擾上的自主與應對教育，讓民進黨真正成為一個性別友善的職場環境。