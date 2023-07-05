宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌收賄及圖利廠商，遭宜蘭地方法院羈押禁見；昨李的兒子李佳耕說，父親蒙冤，天氣酷熱長時間羈押，疑似引發心臟衰竭，因羈押禁見無法得知安危，懇求法檢基於人權，讓李可提早回家治療。地院表示，待被告申請具保停止羈押，將徵詢檢方意見，並訊問被告，由法官決定是否停押。

李志鏞涉案，5月17日遭地院裁定羈押禁見，其三星鄉公所農業課長蕭振岳、張姓廠商各以15萬元及20萬元交保；李與檢方向高等法院提起抗告，李遭駁回，確定收押禁見2個月；蕭、張2人，高院則撤銷發回地院重裁，5月23日維持裁定2人並請回候傳。

李佳耕說，他的父親受到不白之冤，據律師轉述，最近因天氣酷熱長時間羈押，疑似引發心臟衰竭，危及性命送醫治療，更因羈押禁見無從得知安危，懇求法官、檢察官基於人權，讓李志鏞可以提早回家接受治療。

地院表示，被告尚未申請具保停止羈押，待被告申請後，法官將徵詢檢方意見，並訊問被告，由法官決定是否停押。羅東聖母醫院指出，李志鏞3日因心臟問題到院就診，報告顯示李有心臟方面宿疾，目前在一般病房住院。