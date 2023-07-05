澎湖縣議會議長劉陳昭玲涉嫌利用職權，向澎湖縣政府車船處施壓預算、並介入國小校護、消防局、衛生局關說人事等5案，收受「回饋金」174萬元，澎湖地檢署4日依《貪汙治罪條例》6罪起訴劉陳昭玲、機要陳淑美2人。劉陳昭玲已被羈押近4月，檢方將於今（5日）將本案移送澎湖地院審理，由法官裁定是否羈押，法院考量劉陳已認罪，無羈押必要，裁定以1000萬元交保，且限制出境、出海8個月，而且要定期到派出所報到。

劉陳昭玲涉貪簡表

澎檢也查出，檢廉執行本案搜索前，劉陳昭玲指示機要陳淑美刪除議會監視器畫面，涉嫌滅證並與涉案人勾串，懷疑有人事前通風報信，並將偵查祕密外洩給劉陳昭玲，將另案偵辦。

起訴書指出，劉陳昭玲涉嫌利用議長職權，藉預算案向車船處施壓、並關說車船處售票員、文光國小校護、消防局消防員、衛生局等人事案，事後劉陳昭玲指示陳淑美索取7.5萬元至100萬元不等「回饋金」，涉嫌貪汙。

檢方認為，劉陳昭玲長期擔任澎湖地方民代，竟利用民代身分對縣府局處首長施壓喬人事，事後向請託者索賄，中飽私囊，又有滅證及勾串犯行，請求法院量處適當之刑。另機要陳淑美因羈押後，坦承犯行並供出關鍵案情，且未獲取金錢利益，請求從輕量刑。

至於前車船處長賴淨明8名涉案官員因坦承犯行，檢方均給予緩起訴處分，並命其向公庫支付5萬元至30萬元不等處分金。

另劉陳昭玲被控圖利違建部分，檢方認為罪嫌不足，獲不起訴處分。

國民黨籍的劉陳昭玲，自25歲投入澎湖縣議會議員選舉，立足澎湖政壇40餘年，還創下連10屆當選、未曾落選紀錄，並連任6屆議長，創地方自治史紀錄。