福地祐介將開藝術創作個展。（凱渥提供）

福地祐介憑藉語言的天份與演藝實力，工作足跡遍布許多國家，十多年來累積無數作品，「演員」已經成為他生活中不可或缺的養分來源。他耗時4年撰寫，淬鍊出近十三萬字的圖文集《逆境快樂》終於出版，書中剖析一個平凡無奇的日本少年如何勇闖世界，追尋自己的演藝夢。曾合作過的知名藝人林志玲、莫子儀、連俞涵等都相繼推薦，書中也分享和林志玲的合作契機，還有分享與李銘順的第一次交流後，就相約在居酒屋喝一杯。

福地祐介更產生了另一個分身「Mr.Shy Bag」，將推出首次展出，他分享說：「這次我能夠第一次辦我自己的個展。所以我決定用我從曾經的畫畫作品開始給觀眾介紹到我最新的作品Mr.Shybag這過程的來龍去脈。」

福地祐介帶著Mr.Shybag走過各地足跡，「我有個習慣，就是身為一個演員透過創作角色過程或去到一個拍戲現場的時候，有發現有趣的事情或得到某些啟發的時候，用畫畫或底片攝影的方式來保留當下的感覺。」

Mr.Shy Bag看似平凡無奇的牛皮紙袋卻是能透過它，不閉塞的打開內心的小盒子，福地祐介分享前幾週在紐約拍攝時，將它放在紐約街道上創作，路過的人看到，以為是街邊垃圾，結果就一腳踢開，看到此畫面他忍不住會心一笑！

「Shy展 ／ 害羞展」展出在新光三越台中中港店7樓設計藝廊，總計23幅創作作品，展出時間從即日起一直到9月30日。