嘉市自編閩南語繪本《野球佇嘉》新書發表。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠宣布《野球佇嘉》將分送各國中小學校當教材。（廖素慧攝）

嘉義市教育處長林立生介紹《野球佇嘉》內容。（廖素慧攝）

嘉義市政府推展本土語言，今年推出以KANO為主題的《野球佇嘉》閩南語童書繪本，今天新書發表，市長黃敏惠宣布將繪本分送嘉義市各國民中小學，當作閩南語課程教材，有音檔及影片2種方式，讓孩子從生活中學說母語。

嘉義市政府教育處林立生介紹《野球佇嘉》繪本展現「棒球原鄉」源自嘉農「永不放棄」的精神，內容從嘉農棒球隊威震日本甲子園，到第一代金龍勇奪世界少棒冠軍、七虎少棒隊等的棒球史。

黃敏惠表示，《野球佇嘉》閩南語繪本邀請知名台語文學家張至宏老師撰文、walkerland窩客島駐站插畫家潘朵拉繪畫，描述一群奮戰不懈少年朝著野球夢想，豪邁前進的熱血故事，還巧妙融入嘉義農曆7月輪普、城隍廟信仰、杏仁茶、滷熟肉等在地文化及美食，展現族群融合的精神。

黃敏惠還說，為了讓孩子更容易閱讀閩南語繪本，老師指導民族國小5年級學生演出繪本故事，拍成影片，配上字幕，讓學生自學用手機或平板電腦掃瞄版權頁的QR code，有影片及音檔，對照繪本的閩南語文字，大人小孩都好用來學說母語。

新書發表會上有東吳高職表演藝術科高校生表演精采的啦啦隊開場舞，民生國中棒球隊帶來融合紐西蘭毛利人的迎賓舞蹈及棒球隊賽前戰舞表演，全場掌聲響起喝采。