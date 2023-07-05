MeToo風波不斷，針對性騷擾案件陳情增多，苗栗縣政府社會處草擬違反性騷擾防治法案件裁罰基準，根據被害人遭騷擾的樣態，處1至10萬元罰鍰，草案目前送縣務會議審查通過，預計今年底前實施執行。

苗栗縣政府社會處保護服務科長許淑華說，2006年性騷防治法上路以來，根據案件統計分析出27種類型，但以往是由公務機關依法直接加害人處罰，為讓大眾能更清楚知道，哪些行為會涉及性騷擾，因此依據言語、行為、圖示等各種性騷擾樣態，草擬出更明確的裁罰基準。

根據社會處統計，去年共受理40件一般性騷擾案件，以觸碰胸、臀、下體隱私處等部位最多，共有12件，其次是肢體接觸有9件，第3多則是網際網路散播傳輸有8件；40件加害人與被害人關係，雙方為陌生人有30件，其次是朋友6件。

社會處保護服務科指出，縣府依據受害人數、騷擾期間、頻率以及被害人心理創傷程度等因素，草擬裁罰基準。其中，一般性騷擾案件中，以散布傳閱、播放等方式傳送文字、影像、聲音等騷擾者，處1萬元至5萬元；以歧視、侮辱言詞性騷擾者，同樣1萬元至5萬元；以歧視、侮辱行為性騷擾者，處2萬元至6萬元。

另外，涉及身體觸碰、觸摸性騷擾行為，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處行為者，處5萬元至10萬元，其他1萬元至6萬元，個案情節重大或特殊情節者，得酌量加重裁罰至10萬元。

社會處舉例，加害人搭訕，說出「要不要去開房間」等，讓被害人不舒服，即可裁罰3萬元；或是職場上，有同事刻意貼近觸摸、言語騷擾開黃腔，引起對方不適，裁罰3萬元。

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