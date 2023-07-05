立法委員蔡適應（左）5日下午在臉書發文，請基隆鄉親力挺鄭文婷（右）參選立法委員。（摘自蔡適應臉書／張志康基隆傳真）

民進黨中執會5日正式徵召基隆市議會黨團總召鄭文婷參選2024年基隆市立法委員。立委蔡適應旋即在臉書發文，請大家相挺鄭文婷。國民黨提名的基隆市立委參選人林沛祥則是表示，希望能有一場君子之爭。

民進黨5日下午由黨主席賴清德召開記者會，公布基隆市在內等選區的徵召人選。對於民進黨基隆市立委參選人終於塵埃落定，國民黨提名立委參選人林沛祥、現任立委蔡適應，都發表了各自的看法。

林沛祥表示，前民進黨立委參選人張秉鈞因涉嫌詐領助理費而退選，他呼籲民進黨應推出具備良好公民素養與能力的候選人來為基隆市民服務，針對民進黨將由鄭文婷出線參選基隆市立委，讓我們能以理念為核心，及各方面的政策規劃，爭取全體市民的認同與支持。

林沛祥先前就表示，不論這次選舉的競爭對手是內政部長林右昌，或是現任立委蔡適應，又或是市議員鄭文婷，他都會全力以赴，爭取基隆市民對自己的認同，也希望基隆立委的選舉會是一場君子之爭，能為基隆的發展帶來更多的可能性。

蔡適應則是表示，希望基隆市的鄉親能夠全力相挺鄭文婷。他指出，鄭是他在前立委王拓辦公室的夥伴，不僅是大家熟悉的基隆女兒，也是基隆最棒的公益律師、團結基隆市議會的黨團總召。蔡適應說，期盼政文婷在2024年前進國會，持續為基隆市民發聲。

基隆市現任區域立委蔡適應3月20日宣布不參選連任，民進黨於4月在基隆市進行黨內初選，由基隆市議員張秉鈞出線，但6月21日他因其父前議員張錦煌涉嫌詐領助理費一案，遭基隆地檢署羈押禁見至今。6月26日他透過弟弟代發聲明宣布退選。

民進黨2024立委提名策略小組4日下午開會，策略小組建議黨中央徵召當時初選民調第二名的基隆市議員鄭文婷，與國民黨提名的基隆市議員林沛祥對決。