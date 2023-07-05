雲林肉品市場副總經理邱良閱今（5日）在臉書宣布參選下屆雲林縣山線立委選舉。（取自邱良閱臉書）

雲林縣長張麗善對徵召現任虎尾鎮長丁學忠、雲林肉品市場副總經理邱良閱分別參選雲林縣下屆海區、山區立委選舉很有信心贏得選戰。（周麗蘭攝）

國民黨5日徵召現任虎尾鎮長丁學忠、雲林肉品市場副總經理邱良閱分別參選雲林縣下屆海區、山區立委選舉，縣長張麗善表示，邱良閱擔任地方祕書多年，個性積極主動，雖是新人但爆發力強；丁學忠連任以1萬9000多票輾壓對手，是個好鎮長，更是國民黨的好人才。

國民黨中央5日進行立法委員選舉第11梯次提名案，雲林縣第一選區（海線）徵召丁學忠，第二選區（山線）徵召邱良閱，縣長張麗善陪同2人到黨中央公開亮相。

張麗善表示，這幾年來雲林縣推動重大建設，絲毫感受不到現任區域立委的幫助，只感受到技術性杯葛，「他們」有沒有努力，大家看在眼裡，立委選票長久以來固定給這些人，卻沒有發揮照顧鄉親的能力。

她說，邱良閱長期以來在團隊裡輔選，任事主動積極，他擔任肉品市場副總經理以後，對中央資源不願挹注雲林縣改建肉品市場一事，感同身受立委職責需要有人扛，雖然他是政治新人，但每一個人都是從新人開始，民進黨政治人物從祕書出身的很多。

她鼓勵邱，她也是從新人開始，從醫院護理師轉戰政治跑道時誠惶誠恐，哥哥張榮味告訴她只是延續熱情、擴大服務，毋需太驚慌；一下子參與大選雖有點刺激，也可以刺激人生改變，給自己、也給鄉親一個翻轉的機會。

張麗善稱讚丁學忠擔任過鎮長、主席、鎮代表，非常理解民間疾苦，去年他以1萬9000票壓倒性贏得連任，施政能力已通過檢驗，政績看得見，是個很好的人才，她相當有信心他代表國民黨贏得海線立委選戰。