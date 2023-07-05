《華爾街日報》今(4)日刊登民進黨總統參選人賴清德的投書，賴提出透過全力強化國防嚇阻力、維護兩岸現狀等「四個支柱」帶來台海永續和平。媒體人黃揚明認為，「這稿子都不是賴清德寫的」，是駐美代表蕭美琴、北市議員趙怡翔等涉美人士，幫他把文稿潤飾有系統性去投書，而選在這個時機點就是衝著侯友宜，想藉著侯因役期縮短議題失分時乘勝追擊，消除美方的疑賴論。

《華爾街日報》今(4)日刊登民進黨總統參選人賴清德的投書文章「我保衛台海和平的計畫」，賴在文中提出全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作、維護兩岸現狀等「四個支柱」，帶來台海永續和平和國家繁榮。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德的投書是在《華爾街日報》的「網路版」刊登，不是紙本報刊。刊登時間是美國時間7月4日下午4點左右、台灣時間是今日早上，應該是在台灣昨天深夜就投稿過去，網路版審稿很快，幾個小時就能刊出來，紙本就會很麻煩。

黃揚明指出時機點很關鍵，賴清德之所以在美國國慶日安排這一篇投書，是因為看到國民黨總統參選人侯友宜在美國方面失分，趁勝追擊，讓美國不要再懷疑他、向美證明賴清德也有維持兩岸和平穩定的方案，「雖然賴的方案跟(總統)蔡英文的一樣，講了也是廢話，但還是要講」。

黃揚明也大膽猜測，「甚至我認為，這稿子都不是賴清德寫的」，是駐美代表蕭美琴、台北市議員(前駐美處政治組長)趙怡翔這些涉美的黨內人士，幫賴清德把稿子潤飾成很有系統的樣子。

黃揚明直言，綠營要做這件事隨時都可以出手，但選在這個時機點，就是衝著侯友宜來，賴清德一方面可以撫平美方的疑賴論，一方面也是為8月訪美做暖身。

黃揚明也提到，這篇投書美國人可能也不會太在意，但賴辦此次投書，署名不是「中華民國副總統」，而是用「民進黨籍總統候選人」，這也有其用意，能不能得分還不知道，但一貫的套路就是出口轉內銷，刊登在外媒，但其實是給台灣人民看的大內宣。

對於投書內容，黃揚明也提出質疑，賴在文中稱自己受1996台海危機啟發、棄醫從政，但賴清德1997年就當選國大代表、高舉台灣獨立萬歲的牌子，「所以他對台灣承諾沒有改變，是指台灣獨立沒有改變嗎？」黃揚明也直言，賴清德文中也沒有說不要台灣獨立，僅說維持現狀，代表賴的內心還是那個台灣獨立萬歲的賴清德。