證父所指出，如興子公司TOOKU HOLDINGS LIMITED，於4月10日處分子公司Rootech Pte Limited（新加坡）股權暨子公司如興製衣（柬埔寨）公司出售土地交易，遭原買家於6月16日求償437萬美元等案，經查符合重訊相關規定。

惟如興延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，故處以違約金10萬元，並函知如興之後應確實依規定辦理。

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