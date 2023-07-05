證父所指出，如興子公司TOOKU HOLDINGS LIMITED，於4月10日處分子公司Rootech Pte Limited（新加坡）股權暨子公司如興製衣（柬埔寨）公司出售土地交易，遭原買家於6月16日求償437萬美元等案，經查符合重訊相關規定。
惟如興延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，故處以違約金10萬元，並函知如興之後應確實依規定辦理。
證交所表示，如興（4414）因處分子公司股權以及子公司售地案，遭原買家求償437萬美元，延遲申報重訊，證交所決定開罰10萬元違約金。
證父所指出，如興子公司TOOKU HOLDINGS LIMITED，於4月10日處分子公司Rootech Pte Limited（新加坡）股權暨子公司如興製衣（柬埔寨）公司出售土地交易，遭原買家於6月16日求償437萬美元等案，經查符合重訊相關規定。
惟如興延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，故處以違約金10萬元，並函知如興之後應確實依規定辦理。
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