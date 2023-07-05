巡山員學習繩結操作。(屏東林管處提供)

屏東林管處幅員遼闊，森林護管人員常需進入山區巡護，國家森林調查監測志工亦共同參與，以補強政府有限資源。為加強相關人員深山巡護技巧及野外求生技能，林管處邀請屏縣消防局特搜大隊進行授課，以提升人員執行巡護工作的安全。

屏東林管處轄管範圍多屬山區，地處偏遠、交通不便，每年需編組特遣隊人員，前往珍稀動植物分布、或易遭盜伐的原始森林，執行5天以上的巡護任務工作。

而南部地區因莫拉克風災影響，前往深山需穿越更多的懸崖、峭壁或湍急溪流。因此，此次教育訓練對象主要以執行深山巡護的人員及志工為主，內容包含氣候判讀與決策，登山技巧、地圖判讀與操作，困難地形的介紹與裝備認識，通過困難地形、安全溯溪技巧說明，繩結基礎操作、運用、架設固定點技巧說明，野外安全溯溪、野外維生操作與迷途處置，野外常見傷害處置，傷患揹負操作與演練等專業訓練，並請新進護管人員一起參加，以維持經驗傳承。

屏東林管處表示，由於森林護管員及志工需不定時進入深山，有可能遇到地形地貌劇變或毒蜂蛇等未知危險，透過專業教育訓練課程，不僅能提升森林護管員及志工巡護森林的專業技能，且能降低執行勤務的風險、有效防範意外事件的發生。

讓肩負第一線森林巡護工作的森林護衛隊，及民間共同守護森林區域的志工夥伴，在執行森林資源經營管理及查緝盜伐濫墾等國土保育工作之餘，人身安全更有保障。