建德國小李沛潔，3人都獲得2023總統教育獎，桃園市長張善政5日表揚並送1.2萬獎助金。(蔡依珍攝)

同德國中林家萱、中壢國中森品頤和建德國小李沛潔，3人都獲得2023總統教育獎，桃園市長張善政5日表揚並送1.2萬獎助金。(蔡依珍攝)

同德國中林家萱左眼全盲、右眼視力只有0.1，仍在全國中等學校身障田徑錦標賽奪冠，中壢國中森品頤每天從觀音搭第一班車到中壢，也在跆拳道賽奪冠，建德國小李沛潔父母聽障，她以手語與父母溝通有愛無礙，3人都獲得2023總統教育獎，7日將赴總統府參加頒獎典禮，市長張善政5日表揚並送1.2萬獎助金，期許滿懷熱情奔向人生前程，成為桃園最傑出的下一代。

張善政逐一介紹3得獎學子，同德國中林家萱同學，左眼全盲、右眼視力只有0.1，但在全國中等學校身心障礙者會長盃田徑錦標賽獲得第一名，看不清楚情況下還能跑對方向獲得冠軍非常不容易。

張善政也轉述林家萱所言：「希望未來我有能力，可以幫助和我一樣有夢想，卻因身體殘缺而無法圓夢的人，能夠奔跑在夢想的路上，築夢踏實！」大讚她的經歷已超越其它國中同學，相信即使她身體稍微不便，在未來學業、事業發展層面，絕對不會受到任何影響，甚至比他人更成功。

中壢國中森品頤出生於低收入戶原住民家庭，從觀音到中壢就讀不覺苦，甚至每天都搭乘第一班公車到校，從未中斷，她也是跆拳道好手，榮獲桃園市主委盃第一名、全國中等學校跆拳道錦標賽第三名，張善政讚她辛苦通勤到校，還在體育方面獲得成就，相當不容易。

頒獎典禮上雙手一直很忙的建德國小李沛潔，父母是聽障人士，她平常都以手語與父母溝通，她提到自己對父母的愛，和大家一樣無窮無盡，顯見她對父母有深厚的感情，她也想讓全世界聽見自己的聲音，有一天能夠貢獻所長、將愛及幸福傳達給所有人群，張善政相信以李沛潔的愛心，未來可以成為優秀的社會局志工，社會局長陳寶民也當場表示，將協助申請基金會獎學金，每月贊助她2000元。