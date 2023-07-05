陳零九今舉辦新專輯《Sing to L9VE》發片活動。（滾石唱片提供）

陳零九在〈碎片〉MV裸上身，展現健壯身材。（滾石唱片提供）

陳零九以少見的蓄鬍頹靡造型拍攝〈碎片〉MV。（滾石唱片提供）

陳零九今（9日）舉辦新專輯《Sing to L9VE》媒體活動，他新專輯中有滿多難過的歌，為此錄音錄到潰堤，受訪時他坦言與交往10年的女友呼呼分手後，心如碎片「還在縫」，恢單5個月以來生活「確實是我活到現在滿大的一個改變」，一個人的時候回想過往還是會有情緒，不過最近媽媽已搬來台北同住，讓他不再是一個人。

陳零九的母親因脊椎軟骨磨損在台中開刀，出院後北上與他同住，現在他除了工作之外都在照顧媽媽，「她不能彎腰，要多躺著讓傷口恢復」。母子倆難得獨處，「我滿開心啊！我一直沒有時間陪媽媽」。而他情傷未癒，媽媽也會安慰他，「媽媽不會管感情的事，她很早就知道我沒有很想結婚，但她會說大家還是家人，要互相照顧。」

被問到未來可能復合嗎？他說，「現階段我覺得不太可能」，一段感情的結束一定有原因，未來還有很長時間思考，「如果我去復合，又沒有共識，那不是耽誤到人家」。他也說下次再談戀愛會藏起來，「我覺得公開並不是好事，壓力會很大，一家一直問很煩，所以我可能過幾年就退休了」。

他笑說，目標是賺到3億就要退休，「如果我賺夠了，我就退休啊，就不用看人臉色了」，他也透露現在正在看房子，希望再拚幾年買樓上樓下，可以跟媽媽一起住。

他新專輯收錄10首精彩絕倫的歌曲，其中新歌〈碎片〉鼓勵自己在低潮中繼續向前，拍MV時他首次挑戰自導自演，不僅以少見的蓄鬍頹靡造型現身，更裸上身展露健身有成的壯碩身材。陳零九新專輯《Sing to L9VE》將於7月7日發行，〈碎片〉MV明晚上線。