近日台灣氣溫居高不下，體感溫度更一度飆升至驚人的40度。對於基層員警而言，在如此炙熱的天氣下執勤簡直就像是遭受著無情的酷刑。台中市政府警察局第二分局分局長楊川和警友辦事處主任何峰源卻以一招巧妙之舉，讓員警們的體感溫度瞬間降低了10度，讓員警們備感貼心。

炎炎夏日，大多數民眾都盡量避免在中午時分外出活動。然而，無論風雨晴雲，為了守護轄區治安和交通秩序，員警們始終堅守崗位，為社會安全默默奮鬥。而在這個關鍵時刻，第二分局警友辦事處成為他們最堅強的後盾，昨(7月4日)，他們特地聯繫了當地知名的綠豆沙名店，訂購了一批批解暑的綠豆沙，以此來慰勞員警們，一解逼人暑氣。

這個意想不到的驚喜令人感到十分振奮。就在酷熱高溫的陽光下，辦公室突然出現了一片歡聲笑語。員警們一個個拿著綠豆沙，忍不住露出了燦爛的笑容，彷彿體感溫度瞬間降低了10度。

他們紛紛表達感激，一位員警興奮地說道：「這簡直是讓人秒降10度的魔法綠豆沙！」 綠豆沙的涼爽口感不僅解渴消暑，更是心靈的慰藉，讓每位認真執勤的員警都倍感窩心和幸福。