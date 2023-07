越南胡志明工具機展中,外貿協會也攜手工具機公會、軸承公會及流體傳動公會共組台灣館,總計超過71家台灣廠商參展,使用攤位面積逾1062平方公尺,為本展第二大參展國,其中包括了台灣工具機界領導品牌如上銀、新代、金豐、榮田、台灣瀧澤、慶鴻和大光長榮等,展出產品涵蓋數控車床、銑床、鑽床、切割機、磨床、鑄造機、雷射切割機等。而抓住越南市場綠色「智」造商機,由貿易局主辦、外貿協會執行之「智慧機械海外推廣計畫」亦在越南工具機展展覽首日舉辦「綠色智造(Taiwan: Go Green To Make Our Globe Clean)」記者會,由台灣瀧澤、上銀、榮田、心源、健閔和徠通等六家台灣企業,發表智慧製造和節能減碳等產品解決方案,成功為台灣館參展造勢。

已邁入第18屆是越南最具規模的國際工具機展,有來自全球18國超過400家參展廠商,大會估計可達1萬2505參觀人次。海外參展商共計20國,包括大陸(98家)、韓國(47家)、德國(22家)及新加坡(21)等。

製造工業仍然是推動越南經濟成長的主要驅動力,據越南工貿部(The Ministry of Industry and Trade)預測,當地機械產業需求將於2030年攀升到3000億美元。MTA Vietnam主辦單位Informa Markets總經理Tee Boon Teong表示期待透過展覽協助企業前進未來浪潮,因此特別舉辦多場智慧工廠、AI應用、自動化等主題研討會,並啟用全新空間展示機器人與自動化技術應用。

台灣駐胡志明市辦事處經濟組張文忠組長指出,越南是台灣第五大貿易夥伴,台灣是越南第四大外資來源地,2022年台灣出口越南工具機產品1.16億美元,較2021年成長14.2%,越南已躍升為我國工具機第四大出口國。越南為全球工具機第八大消費國,於今(2023年)年因全球客戶庫存調整,出口連續衰退,但越南當地製造業者,已轉型面對危機,我國高品質工具機及零組件,獲得許多客戶信賴,藉此完成產業升級,提高產品品質,共創台越雙贏互惠。

抓住越南市場綠色「智」造商機,由貿易局主辦、外貿協會執行之「智慧機械海外推廣計畫」亦在越南工具機展展覽首日舉辦「綠色智造」記者會,在隨著氣候變化威脅加劇,許多國家紛紛針對淨零碳排立法,越南工貿部發布《氣候變化與綠色增長行動計畫》,目標將二氧化碳排放量減少25%至30%。對於製造業及工具機設備業者意味著,效率和價格的關注擴大考慮環境影響,也更願意投入購置可增加產品價值具智能化、自動化功能設備,台灣可協助越南業者跨入綠色智造最佳夥伴。