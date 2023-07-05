歐元區標普全球綜合PMI指數終值在六月來到49.9，低於五月的52.8，同時也低於初值預估的50.3。該讀數為自去年12月以來首次跌破50榮枯線。

相同的數據，德國為50.6，法國為47.2，歐元區以外的英國為52.8。

漢堡商業銀行(HCOB)首席經濟學家Cyrus de la Rubia說，歐元區所有主要國家再次失去相當多的動能。商業活動擴張的放緩，同時之間，新商業的增加變慢了，物價的上漲變小，商業預期下滑。

歐元區服務業PMI終值在六月來到52.0，遠低於前一個月的55.1。

服務業的新商業指數勉強高於50，來到51.0，為近五個月新低，並遠低於前一個月的53.3。

少數的亮點是物價壓力指數，六月明顯滑落，綜合產出價格指數從56.4跌到53.8，為自2021年3月以來新低。

此前周一公布的製造業PMI加速惡化，來到43.4，為疫情以來最低，讓人對歐元區的前景感到擔憂。