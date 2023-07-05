LINE TV、TVBS共同推出愛情輕喜劇《機智職場生活》，以幽默方式詮釋出社會後的酸甜苦辣，還有面對愛情的下一步成長，由黃柏峰所飾演的「劉川楓」就動了「想婚」的念頭，不僅買好鑽戒，甚至親自穿上可愛的「愛心圍裙」煮了一桌子菜，製造浪漫氛圍，沒想到女友「咪寶」馮容潔，完全沒發現，讓這一場「求婚」成為未知數。

黃柏峰穿上可愛圍裙，幻想已經跟馮容潔求婚成功。（LINE TV提供）

黃柏峰在劇中準備求婚前，事先幻想了馮容潔的反應「肯定會開心到不行」，最後還用甜蜜語氣向馮容潔說：「妳要是嫁給我，妳每天都可以這麼幸福喔！」同時露出嬌羞、少女心的表情，也讓觀眾見到「霸總劉川楓」不同的一面，簡直變成「女友傻瓜」。

和他對戲的馮容潔笑說：「（這場戲）滿分十分的話，我會給川楓100分！因為以前的川楓其實滿放不開的（偶包的部分）但是這場戲他完全超自在！超乎我的想像，沒想到他一穿上圍裙，就好像打開開關一樣，完全融入角色，反而是我因為柏峰太認真而差點笑場，這絕對是柏峰的本命角色！」

黃柏峰則笑稱，比起穿圍裙，更困難的是「根本不知道怎麼求婚」，除了自己平常很少準備驚喜，在劇中也都是正經、嚴肅的樣子，而這次幻想戲中，導演卻希望可以「越浮誇越好」，黃柏峰坦言：「我幾乎沒有這樣演戲過，所以我盡我所能的放開來演，就看導演喜不喜歡了，不過當時在現場大家都是在笑的，不知道是很好笑還是很喜歡，所以希望觀眾能接受這樣浮誇的表演方式跟服裝。」

本週最新劇情當中，還有「神秘嘉賓」出馬，就是曾在《麻辣鮮師》當中，以「布丁妹」一角廣開知名度的陳立芹，首度出現在《機智》系列演出。陳立芹看到劇本後，坦言最印象深刻的部分就是：「第一次演孩子這麼大的媽媽，必須一直催眠自己，那是我兒子，那是我兒子⋯⋯。」

首度與陳立芹對戲的賴雅琪，直誇：「立芹姐很溫柔、很可愛，比較可惜的是對戲部分都是比較嚴肅的劇情，在拍攝現場我們需要沈澱在情緒裡，所以比較沒有機會和立芹姐多多熱情互動。」

陳彥廷(左)鍾岳軒(右)開直播宣傳片尾曲《我不該愛她》。（LINE TV提供）

鍾岳軒、陳彥廷為《機智職場生活》演唱的片尾曲《我不該愛她》，也在7月4日正式釋出音源，用真摯、溫柔的嗓音詮釋失戀人的心情，當天晚上鍾岳軒也特別開啟快閃直播和陳彥廷一起宣傳新曲，直播清唱嗨翻全場，讓線上觀眾直呼「好好聽」、「耳朵懷孕」。

《機智職場生活》LINE TV 每週一、週三 晚間8點，全網首播、TVBS 劇在一起YouTube頻道每週二、週四 晚間9點半，TVBS 42頻道每週六晚間10點，準時播出。