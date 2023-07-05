富達國際基金經理人Peter Khan表示，整體金融市場持續受利率不確定性影響投資報酬表現，然而數據顯示2023年至今的固定收益報酬率已從去年的負成長轉正。目前通膨已大幅趨緩，勞動市場仍是通膨膠著的關鍵，另一方面，美國銀行體系承壓為已疲弱的經濟前景進一步帶來下行壓力，故預期主要央行的升息循環接近尾聲，美國聯準會可能開啟降息循環，歐洲央行和英國央行則可能只剩2至3次的升息機會。

Peter Khan說，非投資等級債券技術面處於有利階段。相較於歷史水準，信用利差仍具吸引力，惟各產業和級別的債券表現分歧，審慎選擇和配置是關鍵。其中，總體美國非投資級債券指數的殖利率超過8％，浮現具吸引力的進場時機，進一步提升中期報酬前景。

Peter Khan說，儘管企業盈餘將在2023年面臨挑戰，目前美國企業獲利仍具韌性，美國信用市場基本面良好，吸引力優於其它國家。美國非投資等級企業的槓桿比例低，意味企業財務體質良好，且多數組成為BB級債券，信用評等相對較高、違約率相對較低。

Peter Khan認為，由於投資等級債券、非投資等級債券以及新興市場債券等債種，收益率均超過20年來歷史均值，對投資人來說相當具有吸引力。此外，透過收益策略強化投資組合，有助投資人因應市場不確定性風險，同時讓整體投資維持長期增長潛力，尤其看好全球優質債券策略及美國非投資等級債券策略。