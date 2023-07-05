台灣指數公司新編臺灣全市場新經濟產業指數，自7月3日（周一）起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

為凸顯國內產業發展趨勢，證交所、櫃買中心拓展新經濟產業暨健康新生活產業類別，台灣指數公司新編「台灣全市場新經濟產業指數」，以「臺灣全市場指數」為母指數。

並自母指數成分股中屬「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」等四項上市上櫃產業公司股票，選入市值達10億元（既有成分股8億元即可）、成交量值符合流動性標準的個股，以自由流通市值加權計算權重，各界可藉由指數掌握新增產業類別股價綜合走勢。

台灣全市場新經濟產業指數，於每年3月、6月、9月及12月進行成分股定期審核，目前有74檔成分股。以市場別區分，上市及上櫃股票各有37檔，其中，上市股票中包含2家創新板公司；上市及上櫃股票權重分別約80％及20％。

以產業別區分，「運動休閒」檔數最多，計23檔，「數位雲端」檔數最少，計13檔；權重最大產業為「運動休閒」約54％、權重最小產業為「綠能環保」約13％。

另以規模區分，計有3檔大型股（發行市值達1,000億元）、12檔中型股（發行市值達200億元，但未達1,000億元）及59檔小型股（發行市值未達200億元）。

台灣指數公司表示，為順應全球新經濟與台灣創新的產業發展趨勢，聚焦國內產業新聚落，編製「臺灣全市場新經濟產業指數」，期協助投資人聚焦新經濟產業脈動，掌握投資契機。